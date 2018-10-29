''Надо, как в Колумбии'': Бойко в эфире с террористами ''решал'' судьбу Донбасса

Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко в эфире пропагандистского канала заявил, что конфликт на Донбассе "нужно решать исключительно путем переговоров всех участвующих сторон".

Народный депутат Украины в программе "Большая игра" на российском Первом канале в присутствии воевавшего за "ДНР" писателя-террориста Захара Прилепина привел в пример конфликт в Колумбии, который длился 52 года и унес больше 200 тысяч жизней. По словам Байко, после прихода нового президента и появления политической воли к завершению конфликта был предпринят ряд серьезных шагов, и война была завершена.

"Мы посмотрели, как это происходило и что нужно для того, чтобы конфликт был завершен. Для этого нужно три вещи. Первое: нужна политическая воля руководства страны, прежде всего президента. Второе: нужны прямые переговоры между противоборствующими сторонами. И мы специально пригласили министра внутренних дел Колумбии, который рассказывал нам, как сидел за столом он, а напротив него сидели командиры партизанских соединений, и как они напрямую проводили переговоры под гарантию нескольких государств. Третье: должна быть склонность и вообще готовность к компромиссу среди политической элиты", – заявил Бойко пропагандистам.

По его словам, в случае Украины речь идет о двух странах: США и России, где Америка будет отвечать за действия украинской власти, а РФ за террористов "Л/ДНР".

"Я с трибуны парламента публично озвучил, что нужно прекратить все эти посредничества, которые не приведут ни к чему хорошему, поскольку видно, пример Азербайджана и Армении – замороженный конфликт 25 лет. Отбросить все опасения по политическим рейтингам, которые могут упасть, переходить к прямым переговорам. Мы в любом случае к этому готовы и приложили свое участие к прямым переговорам", – добавил сопредседатель Оппоблока.

Бойко также добавил, что общался со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером по этому вопросу, и озвучил ему необходимость переговоров.

В сети бурно отреагировали на заявление Бойко в эфире пропагандистского телеканала.

"За Бойко выехало СБУ. Беги, Бойко, беги", "Бойко у которого русские сперли вышки, рассказывает на Первом канале, как нужно помириться. Г*ндон", "Бойко, это чудо, говорит, что у нас на Донбассе, будет, как в Колумбии. Только я не понял, кокаин или что у нас будет", "А где "ЛНР" с Пасечником?! У Скабеевой (пропагандистка РФ) Пушилин (новый главарь "ДНР") теперь рулевой "республики", что с п**орком Бойко в эфире первого канала! Браво! Профессионалы", – возмутились пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Глен Грант ранее рассказал, как Украина сможет вернуть Донбасс.