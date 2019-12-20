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20 декабря • обновлено в 08:55
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"Нужны голоса!" "Слуги народа" захотели вернуть алкоголь в Раду

1.6т
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Народный депутат партии "Слуга народа" Александр Качура заявил, что глава фракции Давид Арахамия планирует провести голосование о разрешении торговать спиртными напитками в буфете Верховной Рады.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале "Правда Качуры", добавив скриншот сообщения от Арахамии, в котором тот дает указание, как и за что голосовать. По всей видимости, переписка ведется в одном из общих чатов партии.

"Коллеги, завтра нужны голоса. Будем голосовать за отмену постановления ВРУ о запрете торговли спиртными напитками в буфете", – сказано в сообщении.

Давид Арахамия собирает подписи на разрешение продавать в Раде алкоголь

Давид Арахамия собирает подписи на разрешение продавать в Раде алкоголь

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Как отметил сам Качура, видимо перед Новым годом нардепам предлагают закрыть чрезвычайно важный для жизни Украины вопрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала в парламенте законопроект №2584, который позволит увольнять сотрудников за "утрату доверия".

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии
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Меренич Михайло
Меренич Михайло
Для повного щастя плісені лиш алкоголю не вистачає.Ото буде кураж від кварталу 95.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Были политические драки в Раде, теперь будут пьяные разборки) Бывших атошников нет там? а то бы и гранату принесли, чтобы так сказать продолжить славные традиции)
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