"Нужно заканчивать эту войну": Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече главой РФ Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Об этом он заявил в интервью "Откровенно с президентом", которое записал посреди улицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, встречу с лидерами РФ, Германии и Франции пришлось "дожимать".

"Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении нашего украинского суверенитета и территориальной целостности", – отметил президент.

"Честно говоря, уже готовы, но нужно ещё немного поработать", – сказал Зеленский.

Зеленский и Путин

Также он высказался о гибели командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Евгения Коростелева, подчеркнув, что пора прекратить войну, "чтобы Украина перестала терять своих лучших людей".

"Каждый день такие трагические новости измучивают каждого, измучивают Украину. Поэтому нужно заканчивать эту войну", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вышел второй выпуск интервью "Откровенно с президентом". Зеленский говорил о работе депутатов от "Слуги народа", молодого правительства и правоохранительных органов. Глава государства вновь пообещал посадки, а также поделился мыслями о том, как завершить войну на Донбассе.

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