Нужно создать условия, чтобы в украинцев не было необходимости давать взятки – Гриценко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подчеркнул, что тех коррупционеров, которые строят огромные схемы, нужно беспощадно сажать за решетку.

Об этом он сказал в программе "Гостре питання".

Гриценко считает, что коррупция в Украине дошла до низового уровня и если проанализировать все, включая бытовые, ее аспекты, то в этом процессе задействованы миллионы.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

"Никто не будет сажать миллионы людей. Есть большая разница между теми, кто вынужденно предлагает и дает взятки, и теми, кто нагло, по-мародерски, требует и берет. Тех будем сажать беспощадно", – подчеркнул политик.

По словам кандидата в президенты, необходимо создать условия, чтобы в украинцев не было необходимости давать взятки.

"Если вы предприниматель и вам оплатить честно налог – это меньше, чем давать взятку, у вас не будет никакой мотивации давать эти взятки", – подчеркнул Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Гриценко пообещал, что будет жестко наказывать за коррупцию и кумовские отношения во власти.

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