"Нужно принять закон": Разумков сделал заявление о референдуме из-за языка

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допустил возможность проведения референдума по языковому вопросу.

Соответствующее заявление он сделал в интервью LB.ua.

"Позиция партии совпадает с позицией Зеленского: единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Если мы говорим о референдумах, то нужно принять пакет законов о народовластии – расширение норм прямой демократии. По поводу языка – это отдельная история, ее надо будет обсуждать", – сказал он.

Дмитрий Разумков LB.ua

"[Обсуждать] можно ли его выносить на референдумы и в каком формате можно обсуждать. Если же мы с вами говорим о языках, то отчасти позиция Богдана коррелируется с пунктами Минских договоренностей. Если мы говорим о Конституции, то там тоже записано о свободе всех языков, в том числе и русского", – пояснил он.

Разумков также выразил мнение, что во время предвыборной кампании вопрос языка в Украине поднимать не стоит, поскольку это может разделить общество.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков заявил, что намерен и дальше публично разговаривать на русском языке, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.

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