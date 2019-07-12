Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Нужно принять закон": Разумков сделал заявление о референдуме из-за языка

4.1т Читать материал на украинском

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допустил возможность проведения референдума по языковому вопросу.

Соответствующее заявление он сделал в интервью LB.ua.

"Позиция партии совпадает с позицией Зеленского: единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Если мы говорим о референдумах, то нужно принять пакет законов о народовластии расширение норм прямой демократии. По поводу языка это отдельная история, ее надо будет обсуждать", – сказал он.

Новости
"Не вижу никакой проблемы": Зеленский пообещал Донецку русский язык

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

LB.ua

"[Обсуждать] можно ли его выносить на референдумы и в каком формате можно обсуждать. Если же мы с вами говорим о языках, то отчасти позиция Богдана коррелируется с пунктами Минских договоренностей. Если мы говорим о Конституции, то там тоже записано о свободе всех языков, в том числе и русского", – пояснил он.

Разумков также выразил мнение, что во время предвыборной кампании вопрос языка в Украине поднимать не стоит, поскольку это может разделить общество.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков заявил, что намерен и дальше публично разговаривать на русском языке, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
152
5
Смешно
4
Интересно
34
Печально
23
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
Истерика наших свиношумеров вполне ожидаема. Они продолжают думать, что Украина как государство существует в реалиях ХХ века, когда из-за языковых проблем начинались насилия и войны. Но сейчас, слава Богу, мы живём в другую эпоху, когда преследование за язык речей, которые мы произносим становится позорным анахронизмом наподобие жизни в пещере. В СВОБОДНОЙ БИЛИНГВИЧЕСКОЙ СТРАНЕ становится признаком дурного тона делать замечания за общение на каком-либо языке и тем более ДЕЛИТЬ СТРАНУ И ЛЮДЕЙ по языково-этническому принципу. Кстати: и Янек, и пчеловод, и Кучма также во время своих публичных выступлений говорили также и на русском языке. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Santi Amonito
Santi Amonito
Этот степашка просто желает своим "прямым народовластием" завалить зЭ-лягушонка, как бесноватого адольфа из 33-го. Тот тоже "купался" в 73%-ах аж до 44-го, а после оказался с дыркой в затылке в выгребной яме. Туда ему и дорога...
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Блоги / мнения

ads pixel