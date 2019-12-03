Нужно поменять руководство: Зеленский сделал громкое заявление о ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обновления руководства ГБР и призвал Раду поддержать законопроект о перезапуске Бюро.

Об этом он написал в своем канале в Telegram. По словам президента, соратник директора ГБР Романа Трубы подозревается в получении взятки.

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются", – написал Зеленский.

Владимир Зеленский призвал перезапустить ГБР

Напомним, что близкий соратник главы Государственного бюро расследований Романа Трубы Игорь Щербина якобы пытался продать закрытые дела в ГБР за 150 тысяч долларов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали записи разговоров главы ГБР Романа Трубы в своем кабинете, где он лично обсуждал уголовные дела в отношении топчиновников с главой Офиса президента Андреем Богданом и генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

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