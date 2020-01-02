"Нужно осудить навсегда": Польша и Израиль поставили Украине ультиматум из-за Бандеры

Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион назвали оскорбительным чествование лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры и его соратников.

Как передает "Интерфакс-Украина", дипломаты считают, что они "активно пропагандировали этнические чистки", поэтому призвали "присоединиться к поиску правды".

"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и чествуют личностей, которых нужно раз и навсегда осудить", – заявили послы.

"Мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов", – сказано в заявлении.

В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры соцсети

Как писал OBOZREVATEL, 1 января в Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Организаторами "Марша чести, достоинства и свободы" выступили "Правый сектор", "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 и ряд других организаций.

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