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2 января • обновлено в 22:37
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"Нужно осудить навсегда": Польша и Израиль поставили Украине ультиматум из-за Бандеры

12.5т
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Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион назвали оскорбительным чествование лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры и его соратников.

Как передает "Интерфакс-Украина", дипломаты считают, что они "активно пропагандировали этнические чистки", поэтому призвали "присоединиться к поиску правды".

"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и чествуют личностей, которых нужно раз и навсегда осудить", – заявили послы.

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"Мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов", – сказано в заявлении.

В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры

В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры

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Как писал OBOZREVATEL, 1 января в Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Организаторами "Марша чести, достоинства и свободы" выступили "Правый сектор", "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 и ряд других организаций.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Степан Бандера
Место
Украина
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Комментарии
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Хай за своїми порядками дивляться. Нема чого лізти в чужу країну з вимогами перестати вшановувати національних героїв. В євреїв та поляків теж не всі були святими.
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1
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Чья корова бы мычала! Евгеи, а ничего, что ваша хабад-идеология (которую исповедуют "наш" президент-клоун и главный хабадник Украины - коломойка, а также сцарь пупкин) - в 100 раз хуже любого фашизма и нацизма? По которой все, кто не евгеи - гои, не люди, и что-то среднее между свиньей и крысой? И что их судьба - быть рабами евгеев! И что каждый евгей должен иметь по 2800 рабов не евгеев! Слава батьку Б а н д е р е!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Тоже самое можно сказать и про "святых поляков", а про орду - можно и не говорить, весь мир знает что это за л а й н о!
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2
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Влиятельного украинского неонациста Виталия Регора известного своим нападением на женщину с ребенком в Киеве во время празднования Дня Победы, а также на журналистов команды Анатолия Шария на недавнем суде над убийцами Шеремета, напоили мочой в подъезде собственного дома.
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4
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Ukraine The
Ukraine The
Kuksov Micha, просто адепты пассивного тридвараса Степана Б. любят пить яблочный сок из горла, как и их дырявый вошь.дь.
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