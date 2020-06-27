Нужно объединиться ради помощи людям, – Тимошенко

Предоставить эффективную, комплексную поддержку и работать над восстановлением регионов, пострадавших в результате наводнений в Западной Украине, надо совместными усилиями. Приоритетом должна быть помощь людям.

Об этом заявила Председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает пресс служба ВО "Батьківщина".

"Необходимо единство всех государственных структур, всех политических сил. И действовать – немедленно!" – призвала Юлия Тимошенко.

Лидер "Батьківщини" подчеркнула, что пострадавшие имеют уже сейчас получить возможности для обустройства, работы и компенсации убытков.

"Недопустимо, чтобы люди почувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Помощь нужна уже сейчас", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Ограниченность финансовых ресурсов государства не означает, что средств для преодоления последствий стихии нет, уверена лидер партии. Она напомнила о злоупотреблениях, уличенные парламентской ВСК.

"Сейчас необходимо вернуть деньги, украденные под прикрытием налоговой и заставить "Нафтогаз" перечислить 72 млрд, которые он должен государству. Нужна политическая воля – деньги могут и должны быть направлены на нужды людей", – заметила Глава партии.

Юлия Тимошенко призвала уже на ближайшем заседании Верховной Рады безотлагательно внести изменения в бюджет и собрать финансовые ресурсы, достаточные для преодоления последствий стихии.

"Я точно знаю, что если во вторник на заседании парламента мы все будем действовать эффективно и быстро как единая команда – мы сможем быстро дать людям ту помощь, которая им сейчас нужна", – заверила лидер "Батьківщини".

Юлия Тимошенко убеждена – страна сможет противостоять любым вызовам, если приоритетом власти будут потребности и интересы людей.

"Именно люди должны быть в центре внимания всех ветвей власти. Я думаю, что наше государство может и должна выдержать этот удар достойно и выйти из ситуации еще крепче и сильнее", – резюмировала Юлия Тимошенко.