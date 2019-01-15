''Нужно объединиться'': Наливайченко озвучил рецепт честных президентских выборов в Украине

Движение "Справедливость" призвало всех участников президентских выборов объединиться для контроля избирательного процесса. Это единственный способ гарантировать Украине честные выборы.
Об этом в эфире ObozTV заявил лидер движения, кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко. Он подчеркнул, что для этого "Справедливость" готова предоставить свои волонтерские правовые центры во всех областях Украины.
"Это первая инициатива, которую я выдвинул как кандидат в президенты: объединиться и всем создать общественное движение за свободные и справедливые выборы. Я думаю, что сила будет, когда действительно объединятся все участники избирательного процесса, которые пройдут регистрацию, вместе с общественными организациями и международными наблюдателями", – заверил Наливайченко.
Он призвал всех сделать так, чтобы президентские выборы в Украине наконец не отбрасывали страну назад, не унижали людей и не разочаровывали избирателей.
Валентин Наливайченко
"Должно быть наоборот – быстро и прозрачно установили результаты и дали возможность стране быстрее выбраться из пропасти, развиваться быстрее. А новой власти и новому президенту позволили быстрее выполнять предвыборные обещания своей программы", – подвел итог политик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.
Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.
Первый кандидат в президенты уже подал все необходимые документы в ЦИК и был официально зарегистрирован.
Одиозный политик, лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко также заявил о своем решении баллотироваться в президенты.
Известный украинский комик и артист Владимир Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко.
Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов – советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.
С единым кандидатом в президенты определились демократические силы Украины. Им стал Анатолий Гриценко.
Общественная организация "Нацдружины" получила разрешение ЦИК наблюдать за избирательным процессом.
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