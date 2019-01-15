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''Нужно объединиться'': Наливайченко озвучил рецепт честных президентских выборов в Украине

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Движение "Справедливость" призвало всех участников президентских выборов объединиться для контроля избирательного процесса. Это единственный способ гарантировать Украине честные выборы.

Об этом в эфире ObozTV заявил лидер движения, кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко. Он подчеркнул, что для этого "Справедливость" готова предоставить свои волонтерские правовые центры во всех областях Украины.

"Это первая инициатива, которую я выдвинул как кандидат в президенты: объединиться и всем создать общественное движение за свободные и справедливые выборы. Я думаю, что сила будет, когда действительно объединятся все участники избирательного процесса, которые пройдут регистрацию, вместе с общественными организациями и международными наблюдателями", – заверил Наливайченко.

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Он призвал всех сделать так, чтобы президентские выборы в Украине наконец не отбрасывали страну назад, не унижали людей и не разочаровывали избирателей.

Валентин Наливайченко

Валентин Наливайченко

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"Должно быть наоборот – быстро и прозрачно установили результаты и дали возможность стране быстрее выбраться из пропасти, развиваться быстрее. А новой власти и новому президенту позволили быстрее выполнять предвыборные обещания своей программы", – подвел итог политик.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Валентин Наливайченко
Место
Украина
Тег
политика
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