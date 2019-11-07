"Нужно говорить": Зеленский выдал свой план по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

Соответствующее заявление сделал он в интервью "Откровенно с президентом", которое записал за рулем автомобиля Tesla (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Никакой капитуляции нет. Мы не можем решить вопрос с войной, прекратить ее, не разговаривая с людьми, как минимум, в "нормандском формате". Вы знаете, что мы долго шли к тому, чтобы восстановить "нормандский формат". С 2016 года этих встреч не было, прошло уже 3,5 года, сколько людей, давайте посчитаем, погибло за это время", – сказал президент.

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По его словам, "нормандский формат" направлен на то, чтобы обновить диалог, который может нас приблизить к полному прекращению войны и возвращения наших территорий, и самое главное - возвращение пленных.

"А какой дальше план действий? Как дальше будет и в каких городах, городках или местах будет разведения, формат дальше обмена наших людей будет, в какие сроки? Какой формат может быть для местных выборов? Все эти вопросы надо друг другу задавать и решать на "нормандской встречи". Но проговаривать это, а потом уже приходить к нашему обществу и говорить: вот такие есть решение, давайте их обсудим. Никаких секретов от общества по этому поводу не будет, потому что эта тема очень чувствительная", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что Украина не пойдет на капитуляцию в переговорах по Донбассу.

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