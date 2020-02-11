"Нужно говорить с журналистами!" Тарута жестко раскритиковал закон "О медиа"

Народный депутат от партии "Батьківщина" Сергей Тарута заявил, что перед голосованием за законопроект "О медиа", соавтором которого является нардеп Александр Ткаченко, власть должна обсудить этот документ с украинскими журналистами.

Такое мнение он высказал в комментарии изданию "Гордон". Тарута отметил, что выступает против законопроекта, поскольку всегда был на стороне журналистов.

Он подчеркнул, что по этому законопроекту журналисты могут оценить уровень и других законодательных инициатив "Слуги народа", разрабатываемых и принимаемых в турборежиме.

Тарута раскритиковал закон "О медиа"

"Ровно то же происходит и в других аспектах, в первую очередь по экономическим законопроектам. Например, в налоговых изменениях №1209 и №1210 или в законопроекте о рынке земли. Вроде цель хорошая, а на самом деле ужас! В парламенте у многих законопроектов изначально цель хорошая, но она нивелируется негативом, который в том числе закладывается в предлагаемых документах. Это называется шаг вперед, два назад. Чистое дилетантство. Проблема в том, что этот законопроект абсолютно не опирается на тех, кого в итоге коснется", – подчеркнул Тарута.

По его мнению, необходимо внедрять ответственность и для СМИ, и для власти. Он вспомнил о том, что в 2015 году у нас была комиссия Пэта Кокса от Европарламента, который старается помогать Украине правильно вести законодательную деятельность. На 76 страницах был изложен полный цикл публичной политики, который предусматривает обязательные консультации со всеми заинтересованными сторонами.

"Заинтересованные стороны – это те, кого этот закон коснется. При подготовке законопроекта "О медиа" это было учтено? Я недавно был в Брюсселе, европейцы прямо и жестко говорили, что в этом турборежиме делается много ошибок. Хотите что-то сделать? Пригласите тех, кого это непосредственно касается", – сказал нардеп.

Он отметил, что в данном вопросе сперва нужно определиться с конечной целью.

"Если хотим что-то действительно качественно изменить, а не опять усилить контроль государства теперь уже над медиа, необходимо пригласить лучших журналистов, главных редакторов, репортеров, которые реально варятся в медийной сфере и знают все ее проблемы. С ними надо говорить, анализировать риски и вместе решить проблему, в том числе связанную с российской пропагандой.

Как решить? Совместно выработать техническое задание, то есть четко прописать, чего хотим и какова наша конечная цель. Потому что нужен не закон ради закона, а реальное достижение цели. Думаете, авторы законопроекта "О медиа" это учли?" – резюмировал Тарута.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине за недостоверную информацию и дезинформацию намерены сажать в тюрьму на срок до семи лет и штрафовать до 9,4 млн грн. Об этом говорится в проекте закона, который Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вынесло на публичное обсуждение.

В ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу ряда положений нового проекта закона о дезинформации. В организации отметили, что борьба с дезинформацией не должна проходить за счет вмешательства государства в деятельность СМИ и организацию журналистской деятельности.

Экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что Европейский Союз может лишить Украину безвизового режима в случае принятия Верховной Радой закона о борьбе с дезинформацией.

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