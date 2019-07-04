"Нужно довести до конца": Вакарчук объяснил, зачем идет в Раду

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его политсила идет в парламент, чтобы завершить в Украине судебную реформу.

Он выразил недовольство тем, что предыдущая власть не смогла этого реализовать. Свою позицию относительно судебной реформы Вакарчук изложил в видео, которое оказалось в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Святослав Вакарчук Укринформ

"Я публично писал по этому поводу позиции, я давал комментарии, что судебная реформа должна быть завершена до конца. К сожалению, она не завершена. Именно поэтому партия "Голос" сегодня идет в парламент. Для нас это один из ключевых приоритетов. Не могут старые судьи обновлять сами себя", – говорит глава "Голоса".

Он выразил уверенность в том, что для максимального эффекта необходимо изменить всю судебную систему. Для этого нужно внести изменения в законы, чтобы и Высшая квалификационная комиссия судей, и Высший совет правосудия имели совершенно иной состав.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук не исключил своей работы в исполнительной власти. Он признался, что не намерен ограничиться проходом в Верховную Раду.

"Если мы идем во власть, если мы идем в политику, то мы хотим брать на себя ответственность. Мы не идем в Верховную Раду для того, чтобы стоять на трибуне, произносить пустые речи, как многие политики, и говорить: "Мы никакого отношения к ситуации в государстве не имеем", – сказал он.

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