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19 ноября • обновлено в 16:02
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"Нужно договариваться": Зеленский раскрыл стратегию по "нормандскому формату"

1.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в "нормандском формате", который должен состояться 9 декабря в Париже, планирует ставить вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса.

Также речь пойдет о возвращении всех украинских политзаключенных и пленных. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве 19 ноября. Трансляция была опубликована на странице ОП в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам главы государства, сейчас идет серьезная подготовка к "нормандской встречи", поскольку он стремится добиться от нее "реальных результатов".

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Андрей Бабиш и Владимир Зеленский

Андрей Бабиш и Владимир Зеленский

Facebook Офиса президента Украины

"Каждый день мы можем очень много говорить о прекращении войны на Донбассе и возвращения наших территорий. Но не можем просто об этом говорить. Нужно договариваться о возвращении наших территорий. Я хочу говорить о возвращении Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками. Поднимать этот вопрос", – отметил Зеленский.

Он также добавил, что вопрос возвращения пленных тоже требует разговора о конкретных сроках.

"Такое словосочетание, которое звучит в СМИ – обмен "всех на всех" – для нас тоже должно быть здесь больше конкретики. Мы стремимся всех наших людей вернуть домой. Я хочу говорить: когда? Для меня ответ – это конкретные сроки", – подчеркнул президент.

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Помимо этого, по его словам, на саммите в Париже будут обсуждаться "серьезные вопросы", касающиеся гуманитарной и социальной сферы, а также безопасности и проведения местных виборов на оккупированных территориях Донбасса.

"Мы должны говорить о возможностях после того, как там не будет никаких незаконных формирований. Потому что там будет обсуждаться, как именно – сухо-не сухо – это не важно. Важны конкретные вещи", – подытожил Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL:

  • СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" уже в конце этого месяца – 24 или 26 ноября.

  • В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

  • Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

  • 15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Бабиш
Место
Украина
Теги
нормандский формат Офис президента
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Затягивание выполнения минских соглашений необходимо Украине, как воздух. Именно г овновозилово по вопросам минских соглашений позволяет Украине вести в ойну на Донбассе и о рать на весь мир о "российской агрессии". Представьте, что произойдет, если на Украине наступит мир, не в кого будет стрелять и не кого будет обвинять в агрессии. Буде страшне.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
потренировался на пианино и теперь будет "ставить"...
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