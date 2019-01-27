Нужно добиться справедливой реструктуризации внешнего долга Украины – Николаенко

Украинская экономика не в состоянии обслуживать огромный внешний долг. Новая власть в Украине обязана будет продемонстрировать кредиторам реальный план экономических реформ в стране и потребовать справедливой реструктуризации долгов.

Об этом заявил глава партии "Основа" Андрей Николаенко в эфире канала ObozTV, комментируя минфиновскую Программу по управлению государственным долгом, суммарные выплаты по которому в 2019 году должны составить 417,5 млрд долларов.

Политик считает, что сегодняшний Минфин оказался заложником деяний предшественников, которые под руководством Наталии Яресько в 2015 году инициировали так называемую реструктуризацию внешних долгов Украины. Понимая при этом, как говорит Андрей Николаенко, что до того момента, когда долги нужно будет начинать возвращать, все эти предшественники в своих креслах не досидят. Не придется фактически рассчитываться по долгам и нынешнему составу Правительства, убежден Николаенко.

"Новой власти нужно будет, обращаясь к кредиторам и мировой общественности, показывать реальный план развития страны и требовать справедливой реструктуризации. Украинская экономика не в состоянии обслуживать этот долг. Без новой реструктуризации мы так и останемся навсегда бедной нацией. Необходимо объяснить всем кредиторам, почему они должны быть заинтересованы в реальной реструктуризации – только она позволит Украине состояться как успешной стране. Иначе такой долговой груз нас просто утопит", – заявил в прямом эфире глава партии "Основа".

"Следующий президент вместе с премьер-министром, министром финансов и главой Нацбанка должны садиться перед пулом кредиторов и рассказывать, как можно сложившуюся долговую проблему решить. Не могут украинцы расходовать на обслуживание долгов предыдущих периодов, разворованных в том числе и бывшим руководством страны, больше, чем тратят на армию, охрану здоровья и образование вместе взятые. Такое государство просто не может существовать", – пояснил Андрей Николаенко.

По его мнению, в 2015 году правительство должно было действовать иначе. "Тогда в Украине действительно был кризис – президент сбежал, казна пустая, война на пороге, территории потеряли. И нужно было использовать ту ситуацию с выгодой для Украины в отношениях с кредиторами: потребовать списания значительной суммы долга. Однако наши чиновники смогли договориться лишь о списании 20%, да еще и налогом обложили всех нас и наших детей на многие годы", – отмечает Андрей Николаенко.

Напомним, в 2015 году по инициативе министра финансов Натальи Яресько украинское правительство реструктуризировало 19,3 млрд долларов внешних долгов Украины. Выплаты по 80% долга были отсрочены на 4 года (с повышением ставки с 7,22% до 7,75% годовых), а для оставшихся 20% долга был принят особый порядок погашения. Согласно последнему, Украина обязалась на протяжении 2021-2040 гг выплачивать кредиторам дополнительные средства в зависимости от темпов роста ВВП страны по прогрессивной шкале – чем они выше, тем большую часть прироста ВВП придется отдавать. Этот "особый порядок" Андрей Николаенко ранее назвал миной замедленного экономического действия и масштабной спекуляцией, ограничивающей экономическое развитие Украины.

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