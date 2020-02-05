"Нужно для страны": Вакарчук раскрыл детали личной встречи с Зеленским. Видео

Народный депутат, глава фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что после выборов общался с глазу на глаз с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом политик рассказал в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках авторского видеопроекта "Орестократія" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Виделся недавно, мы говорили исключительно о Донбассе и урегулирования войны на Востоке, это было перед нормандской встречей (9 декабря 2019 года). Поскольку это была встреча между нами двумя, я не хотел бы обнародовать подробности", – отметил Вакарчук.

Вакарчук и Зеленский

Нардеп добавил, что общался с главой государства на те темы, о которых говорил публично.

"Никакого скрытного у меня на повестке дня не было, я не из тех людей. Я общался так же с Порошенко, и говорил то же Зеленскому, и готов говорить это любому президенту, если это будет нужно для страны", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав Вакарчук в интервью назвал двух врагов Украины.

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