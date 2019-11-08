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8 ноября • обновлено в 17:17
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"Нужна новая стратегия победы!" В "Голосе" предложили альтернативы Минским соглашениям

1.4т Читать материал на украинском

В партии "Голос" заявили, что единственным эффективным путем для Украины на сегодня является выход из Минских соглашений и замораживание ситуации для усиления собственных позиций.

Заявление появилось на Facebook-странице партии. В политсиле объяснили, что заявление сделано с осознанием того, что Крым и оккупированную часть Донбасса нельзя рассматривать отдельно от Украины, а также то, что сейчас не существует пути вернуть территории на условиях Украины. Поэтому нужно строить страну, развивать экономику и возвращать свои земли, когда у нас будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать.

"Именно поэтому время признать реальность и выйти из Минских соглашений. При этом не отходить ни на шаг назад: ни на военном, ни на дипломатическом фронтах. Но все должны понять: вернуть Крым и часть Донецкой и Луганской областей на наших условиях пока нет возможности.

Украина должна перегруппироваться и собрать силы, чтобы вернуть утраченные территории и людей, которые стали заложниками агрессора. Вернуть в том числе ментально", - говорится в заявлении.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук

НикВести

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В политсиле подчеркнули, что война с Россией не имеет военного решения сегодня, но мы должны усиливать военную способность Украины и быть готовыми перевесить в свою пользу силовое противостояние, если вдруг оно произойдет завтра. Создавать стационарные военные базы, навести порядок в ротации, инфраструктуре и обеспечении армии.

"Завтра все может измениться, и для этого нужно прилагать усилия. А по санкциям - не надо рассказывать нам об их потере. Именно выполнение Минских соглашений ведет к снятию. Мы потеряем и санкции, и суверенитет.

Война с Россией пока держит в заложниках жителей оккупированных территорий востока и Крыма. Мы действительно хотим вернуть своих, но этому мешают российские танки и российское телевидение. Предлагаемый русскими "мир" может принести только "русский мир" на всю территорию Украины. Мы должны создать программы действенной, реальной поддержки тех, кто готов переехать и кто переехал уже. И готовиться к деоккупации и реинтеграции в момент, когда это станет возможным", - отметили в партии.

Также в заявлении говорится, что Украина должна накачать также и экономические мышцы, ведь агрессор не вернет нам обеспеченных жильем и работой людей, цветущие сады и разминированные поля.

"У нас впереди очень много тяжелой работы по восстановлению, на которую нам должно хватить экономических сил. Для этой подготовки тоже нужно время. Процветающая экономика и состоятельные граждане - лучший аргумент правильности нашего пути. И для наших международных партнеров. И, главное, для наших соотечественников по обе стороны линии разграничения.

Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции - тогда, когда для этого появятся реальные возможности. Начинать нужно уже сегодня", - подытожили в политсиле.

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал идею проведения встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате".

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Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Представляю, как крымчане бегут, задрав штаны, в бaндepoвcко-мовное государство Украина...
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Этот певун собирается крымчан насильно в вышиванки переодеть? Ну, ну... )))
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иловайский юрий
иловайский юрий
скажите этому депилу....шо выйти из минских соглашений,означает изоляция украины....а ведь неплохо играл и пел
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van Dijk Max
van Dijk Max
иловайский юрий, вы сударь , пжалста детализируйте ваши термины , а то например - изоляция, чубы понимают как , стекломаты для утепления стен , а тут еще и бесплатно
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