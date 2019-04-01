Нужен Вакарчук? Портников выступил с громким заявлением о будущем Украины

Главе государства Петру Порошенко при любом исходе второго тура выборов президента Украины необходимо создавать свою коалицию в Верховной Раде, чтобы удержать власть в стране.

Такое мнение в блоге на "Эспрессо" высказал украинский журналист Виталий Портников, отметив, что сомневается в победе Порошенко на парламентских выборах.

"Не уверен, что Порошенко научится руководить страной, в которой у него не будет парламентского большинства. При этом сам политический образ, который Порошенко создает для победы, будет мешать появлению такого большинства. Вряд ли Порошенко сможет теперь позволить себе явный союз с "партиями востока" и вряд ли захочет союза с партией Зеленского – а такая партия все равно появится в парламенте, чтобы не произошло во втором туре", – сообщил он.

Также Портников подчеркнул, что для коалиции в Раде не хватит голосов национал-демократов.

"Тут уж спасителем Отечества может в результате оказаться не Порошенко, а, например, Вакарчук – если у певца, конечно, появится желание участвовать в политической жизни страны на фоне всего происходящего", – добавил журналист.

Святослав Вакарчук

Как сообщал OBOZREVATEL:

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