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Нужен Вакарчук? Портников выступил с громким заявлением о будущем Украины

6.8тЧитать материал на украинском

Главе государства Петру Порошенко при любом исходе второго тура выборов президента Украины необходимо создавать свою коалицию в Верховной Раде, чтобы удержать власть в стране.

Такое мнение в блоге на "Эспрессо" высказал украинский журналист Виталий Портников, отметив, что сомневается в победе Порошенко на парламентских выборах.

"Не уверен, что Порошенко научится руководить страной, в которой у него не будет парламентского большинства. При этом сам политический образ, который Порошенко создает для победы, будет мешать появлению такого большинства. Вряд ли Порошенко сможет теперь позволить себе явный союз с "партиями востока" и вряд ли захочет союза с партией Зеленского – а такая партия все равно появится в парламенте, чтобы не произошло во втором туре", – сообщил он.

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Также Портников подчеркнул, что для коалиции в Раде не хватит голосов национал-демократов.

"Тут уж спасителем Отечества может в результате оказаться не Порошенко, а, например, Вакарчук – если у певца, конечно, появится желание участвовать в политической жизни страны на фоне всего происходящего", – добавил журналист.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Первый тур выборов президента Украины стартовал в 08:00 31 марта и закончились в 20:00. После закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол обнародовал предварительные итоги.

  • Глава Украины Петр Порошенко остался недоволен явкой избирателей в первом туре выборов президента, но намерен добиться победы во втором туре.

  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила двух лидеров президентской гонки – кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко на дебаты.

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Персоны
Петр ПорошенкоВиталий ПортниковСвятослав Вакарчук
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Портников, как дела продвигаются по дрессировке стада, донес им мысль, что холуи должны голосовать за персоналии, а не за убеждения и идеи, им же уготовлена жизнь смердов при феодалах? Раз справляешься возьми с полки пирожок, журнашлюха
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