“Нужен план”: что должна сделать Украина после экономического разрыва с Россией

Пока Россия является страной-агрессором, сворачивание всех экономических и политических отношений будет правильной государственной позицией.

Однако для реализации этого должен быть разработан план мероприятий, в частности по полному замещению российского импорта. Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал член правления, руководитель Программы исследования России и стран СНГ совета внешней политики "Украинская призма" Алексей Крысенко.

"В действительности есть реальная экономика. И здесь нужно либо принимать решение относительно полного запрета экономического сотрудничества, что в принципе, нереально. Возьмем, например, поставки ядерного топлива на атомные электростанции. Это отношения хозяйствующих субъектов. Что будет, если из разорвать?" - говорит он

Новости Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией

При этом, на сегодняшний экономические отношения двух стран и так уменьшаются. Как отмечает эксперт, в среднесрочном и долгосрочном периоде полное сворачивание отношений с Россией, которая является страной-агрессором, будет правильной государственной позицией. Так, по его мнению, должен быть разработан план мероприятий по полному замещению российского импорта и полному сворачиванию экономических и политических отношений с Россией пока не будет возобновлен суверенитет и территориальная целостность Украины. Альтернативы в этом вопросе нет, но это

"Мы не можем, с одной стороны, призывать наших партнеров по всему миру ограничивать торговлю с Россией, налагать санкции на экономическую деятельность определенных российских корпораций, а с другой стороны - эксплуатировать эти отношения пусть даже в критических для нас сферах", - отмечает эксперт.

Но для реализации этого нужна политика и план краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мероприятий по снижению зависимости от импорта из России, считает он.

"Должна быть четкая государственная линия на сворачивание этих отношений, но свернуть их "кавалерийским наскоком" нельзя из-за того, что есть много болезненных вопросов в экономических отношениях с Россией, как по отношениям "Газпрома" и "Нафтогаза". Еще несколько вопросов связаны с критическим импортом, например, горюче-смазочных материалов, - считает Крысенко. - Это должны быть прагматичные, рациональные подходы".

Как сообщал "Обозреватель", Кабинет министров прекратил действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы.

Кабмин остановил действие данного документа во время заседания в среду, 21 марта, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.