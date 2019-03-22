"Нужен не пиар, а результаты": Насиров указал на бездействие НАБУ

Общество до сих пор не увидело результатов работы антикоррупционных органов, несмотря на большие бюджеты, выделяемые на борьбу с коррупцией в стране.

Об этом в программе DokaZ с Алексеем Шевчуком заявил председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Насиров

"Мы все стремимся жить в европейской правовом государстве. Особенно после Революции Достоинства, после Евромайдана. Когда я был народным депутатом, я поддерживал создание новых специализированных антикоррупционных органов. Я голосовал за все антикоррупционные инициативы. Кроме того, я поддерживал Антикоррупционное бюро и антикоррупционную прокуратуру и в должности председателя Комитета ВР, и на посту главы фискальной службы, сотрудничал с Генеральной прокуратурой. Но сейчас мы говорим: нам нужны не артисты, а юристы. Нужен не пиар, а результаты", — считает глава ГФС.

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По мнению Романа Насирова, граждане Украины хотят увидеть результаты деятельности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Люди хотят увидеть результаты — возвращенные деньги, наказанных коррупционеров и доказанные дела. Вместо этого мы только видим медийные истории, но не видим результатов. Прокуратура и СБУ отчитываются о сотнях и тысячах коррупционных дел. А новые антикоррупционные органы — мы говорим: ребята, покажите результаты, а главное — остановите коррупцию. Был четкий пиар-план, по нему двигались, и на тот момент план работал. Но новых дел нет", — подытожил председатель ГФС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Насиров считает, что Украине необходимо провести нулевое декларирование, чтобы вывести из тени экономику. Соответствующую реформу можно провести уже в ближайшие месяцы.

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