"Ну, пообщались, и что?" Переговоры Зеленского и Путина нарвались на критику

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина не дает оснований для серьезных выводов.

В настоящее время рано говорить о том, что разрешение российско-украинского конфликта сдвинулось с мертвой точки. Такое мнение OBOZREVATEL высказал советник пятого президента Украины, волонтер Юрий Бирюков.

"Говорить о том, что что-то сдвинулось, можно по результатам, по фактам. А то, что Зеленский пообщался с Путиным по телефону… Ну, пообщались. Никто не знает, о чем реально они общались, в какой тональности, договорились ли до чего-то", – заметил он.

Владимир Путин говорит по телефону, иллюстрация Южный Федеральный

Комментируя заявление Офиса президента о том, что ключевым вопросом в переговорах Зеленского и Путина было освобождение пленных украинских моряков, Бирюков заметил: "Не только моряков – любыми возможностями надо вытаскивать всех наших граждан, которые незаконно удерживаются. Сейчас это одна из самых главных гуманитарных тем".

В то же время он добавил: "Но конкретно по морякам – это еще и вопрос международной политики и международной юриспруденции, потому что есть еще и решение трибунала, которое обязывает Россию отпустить наших моряков. Они должны были сделать это давно. Это чуть ли не первый в истории случай, когда решение трибунала не было выполнено".

По мнению волонтера, повестку дня переговоров можно было бы расширить, поскольку "проблем со всех сторон очень много и они очень актуальные".

Как писал OBOZREVATEL, 11 июля президент Украины Зеленский позвонил президенту РФ Путину. В сообщении Офиса президента говорится: "Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в "нормандском формате".

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