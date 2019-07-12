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"Ну, пообщались, и что?" Переговоры Зеленского и Путина нарвались на критику

6.3т Читать материал на украинском

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина не дает оснований для серьезных выводов.

В настоящее время рано говорить о том, что разрешение российско-украинского конфликта сдвинулось с мертвой точки. Такое мнение OBOZREVATEL высказал советник пятого президента Украины, волонтер Юрий Бирюков.

"Говорить о том, что что-то сдвинулось, можно по результатам, по фактам. А то, что Зеленский пообщался с Путиным по телефону… Ну, пообщались. Никто не знает, о чем реально они общались, в какой тональности, договорились ли до чего-то", – заметил он.

Владимир Путин говорит по телефону, иллюстрация

Владимир Путин говорит по телефону, иллюстрация

Южный Федеральный

Комментируя заявление Офиса президента о том, что ключевым вопросом в переговорах Зеленского и Путина было освобождение пленных украинских моряков, Бирюков заметил: "Не только моряков – любыми возможностями надо вытаскивать всех наших граждан, которые незаконно удерживаются. Сейчас это одна из самых главных гуманитарных тем".

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В то же время он добавил: "Но конкретно по морякам – это еще и вопрос международной политики и международной юриспруденции, потому что есть еще и решение трибунала, которое обязывает Россию отпустить наших моряков. Они должны были сделать это давно. Это чуть ли не первый в истории случай, когда решение трибунала не было выполнено".

По мнению волонтера, повестку дня переговоров можно было бы расширить, поскольку "проблем со всех сторон очень много и они очень актуальные".

Как писал OBOZREVATEL, 11 июля президент Украины Зеленский позвонил президенту РФ Путину. В сообщении Офиса президента говорится: "Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в "нормандском формате".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Юрий Бирюков Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Мир Миру
Мир Миру
Ось так і пройдуть всі п"ять років президенства Зеленського: чекали інавгурації, чекали виборів до ВР, чекали нового уряду, чекали "фішечок"...
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