|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Ну, хотя бы тысяч 100": отец Зеленского высказался о зарплате президента

Читать материал на украинском

Президент Украины на своей должности должен получать зарплату минимум в 100 тысяч гривен.

Такое мнение в интервью "Стране" высказал отец кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Зеленский, отметив, что нынешнюю зарплату главы государства считает смешной.

"Единственное, чего бы я хотел… Зарплата у президента Украины 27 тысяч гривен официальная. Но какая-то там подпись - миллион долларов! Я бы хотел, чтобы зарплата была нормальная. Тогда президент будет честным. Ну, хотя бы тысяч 100. Ему же жить. А жить честно на эти 27 тысяч – это вообще смешно", – подчеркнул он.

Новости
Порошенко vs Зеленский: букмекеры назвали явного фаворита

При этом он добавил, что идти во власть ради денег нельзя, ведь от них "портятся люди, которые туда лезут ради бабок".

"И те миллионы, что получают за подписи – надо прекратить эти все дела", – заключил Зеленский-старший.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
16
10
Смешно
0
Интересно
1
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smith Lera
Smith Lera
Зрозуміло, що за вата в голові, як одного так і другого, вчителям вже один зарплатню рахував.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Та за что ему эти тысяч сто, папаша? Сынок ваш разве знает, чем определяется народ Украины и что объединяет поколения этого народа от основателей до Майдана? А без знания об этом все, что он наваляет только переделывать придётся, хорошо бы с минимальными потерями, не больше. Ваш сын, папа, лучше вождя мародеров Порошенко, здесь не поспоришь. Но это пока что все.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения