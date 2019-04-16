"Ну, хотя бы тысяч 100": отец Зеленского высказался о зарплате президента

Президент Украины на своей должности должен получать зарплату минимум в 100 тысяч гривен.

Такое мнение в интервью "Стране" высказал отец кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Зеленский, отметив, что нынешнюю зарплату главы государства считает смешной.

"Единственное, чего бы я хотел… Зарплата у президента Украины 27 тысяч гривен официальная. Но какая-то там подпись - миллион долларов! Я бы хотел, чтобы зарплата была нормальная. Тогда президент будет честным. Ну, хотя бы тысяч 100. Ему же жить. А жить честно на эти 27 тысяч – это вообще смешно", – подчеркнул он.

При этом он добавил, что идти во власть ради денег нельзя, ведь от них "портятся люди, которые туда лезут ради бабок".

"И те миллионы, что получают за подписи – надо прекратить эти все дела", – заключил Зеленский-старший.

Владимир Зеленский

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