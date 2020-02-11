"Ну, будет конфликт": Зеленский допустил ссору с Коломойским из-за обысков на "1+1"

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что обыски на телеканале "1+1" станут причиной ссоры с его владельцем Игорем Коломойским.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава государства сказал, что он любит этот телеканал, но личное и работу придется разделять.

Игорь Коломойский на встрече с Владимиром Зеленским Офис президента Украины

"Я люблю, кстати, этот канал, потому что там наш продукт, потому что долгие отношения. Это не касается ситуации, которая есть у СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт, что я могу сделать", – отметил Зеленский.

Он добавил, что у него много конфликтов. "У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, – плюс один, один плюс один", – сказал президент.

Относительно расследования дела о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука, по которому и проходили обыски, Зеленский сказал, что необходимо все расставить на свои места. "Главный вопрос – кто заказал, второй – кто это сделал, третий – кто выкладывал эту информацию. Надо развязать этот узел", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины 5 февраля провела обыски в здании телеканала "1+1" по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука. Подозрение спецслужбы пало на журналиста Евгения Куксина.

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