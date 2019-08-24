"Нравятся двое": Зеленский рассказал, кого видит в кресле премьера

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает двух кандидатов на пост премьер-министра.

Окончательное решение о выборе кандидатуры он примет за неделю, сообщил глава государства журналистам LB.ua во время приема по случаю Дня Независимости 24 августа.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", – сказал президент.

Владимир Зеленский Пресс-служба Офиса президента

Он подчеркнул, что новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике. "Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача", – добавил Зеленский.

Кроме того, кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.

"Я не знаю, какие переговоры они ведут, [но перед ними поставлена] задача показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить", – отметил президент.

Как писал OBOZREVATEL, главным претендентом на должность нового главы Кабинета министров называли заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.

Ранее он возглавлял Офис эффективного регулирования, работал юристом, руководил "Ассоциацией помощи пострадавшим инвесторам".

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