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Новым министром юстиции Украины стал "слуга народа": что о нем известно

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Верховная Рада Украины во время своего первого заседания, 29 августа, назначила Дениса Малюська министром юстиции.OBOZREVATEL узнал, кто он такой.

Малюська родился 19 ноября 1981 года в городе Дунаевцы Хмельницкой области.

Он является специалистом в сфере регулирования предпринимательской деятельности, судебных споров и государственного управления. Был избран в парламент под № 21 в списке партии "Слуга народа".

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Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который окончил по специальности "правоведение". В 2012-2016 учился в Лондонском университете.

В 2004 году основал адвокатское объединение "Адвокатская фирма "Бизнес-право", а в 2005 году – ООО "СОВЕТНИК ПРЕСС", которое затем возглавил.

В 2010 году Малюська был назначен консультантом по развитию частного сектора Группы Всемирного банка, где он оказывал техническую поддержку правительствам Украины и стран Центральной Азии.

Работал также в International Finance Corporation, Agriteam Canada и Офисе эффективного регулирования.

Денис Малюська

Денис Малюська

brdo.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, на первом заседании Верховная Рада приняла решение о снятии депутатской неприкосновенности. "За" проголосовали 363 народных депутата. "Против" – 0. Воздержался – 1.

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Персона
Денис Малюська
Место
Украина
Теги
Министерство юстиции Украины политика Верховная Рада Украины
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