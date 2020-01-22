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22 января • обновлено в 10:24
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Новым куратором Крыма стал "надзиратель НКВД": Чубаров предупредил об опасности

1.7т
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Назначение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина куратором оккупированного Крыма является контрпропагандистским приемом Кремля в ответ на международную критику о преследовании Россией крымских татар.

Об этом в блоге на "Эхо Москвы" написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Вне зависимости от того, какими мотивациями руководствовались Путин с Мишустиным при определении куратора над оккупированным Крымом, представляется, что немаловажную роль сыграло и этническое происхождение Хуснуллина. Нет-нет, не в том значении, как могли подумать те, которые уверены, что "татары" и "крымские татары" – это один народ, при этом одна часть живет в Крыму, другая – на Волге… А потому, договаривайся мол, Марат, со своими татарами…" – пояснил он.

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Чубаров пояснил, что между крымскими и казанскими татарами хоть и есть схожесть, но это разные народности. Он добавил, что Путин должен был знать, что еще со времен СССР Москва всегда пыталась стравливать между собой порабощенные ею тюркские народы.

"Надзирающие за крымскими татарами коменданты в местах спецпоселений нередко назначались из числа офицеров НКВД – казанских татар. Понятно, что тут учитывалась и относительная схожесть языков, что содействовало комендантам отслеживать настроения в среде спецпоселенцев-крымских татар", – рассказал Чубаров.

Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин

Рамблер

Глава Меджлиса акцентировал, что Кремль может использовать созвучное этническое происхождение крымских и российских татар, чтобы "западный обыватель мог легко проглотить эту дурно пахнущую наживку".

"В любом случае, согласившись на омерзительную роль лагерного надзирателя в оккупированном Россией Крыму, Марат Хуснуллин поставил себя в один ряд недоброй памяти комендантов НКВД", – заключил Чубаров.

Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предложил план спасения Крыма.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Рефат Чубаров
Место
Украина
Тег
Крым без воды
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Комментарии
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
смешной ты чубака)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кто такой Рефат Чубаров?
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фил филька
фил филька
оппа! сначала упоротые разделяли украинцев на восточных и западных. теперь делят и татар. если их и дальше слушать то украина целой не останется
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