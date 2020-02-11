Кто такой Андрей Ермак: что известно о новом главе Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Ермака главой Офиса президента.

Соответствующий документ №48/2020 был опубликован на сайте ОП 11 февраля. Другим своим указом, №46/2020, глава государства уволил с поста руководителя ОПУ Андрея Богдана.

Биография Андрея Ермака

Андрей Ермак – уроженец Киева, ему 49 лет. Ермак начал свою юридическую карьеру еще во время обучения в Киевском национальном университете, а вскоре после окончания вуза он основал "Международную юридическую компанию". Фирма Ермака одной из первых в Украине начала сотрудничать с телеканалами и дистрибьюторами кинопродукции в вопросах защиты авторского права. В частности фирма Ермака защищала в Украине интересы таких медиа-гигантов, как The Walt Disney Company и Universal Pictures.

Андрей Ермак

Кроме того, Ермак занимался продюсированием украинских кинофильмов: спортивной драмы 2017 года "Правило боя" и драмы "Межа". Новый глава Офиса президента является членом Украинской и Европейской киноакадемий.

Андрей Ермак в команде Зеленского

21 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником. На этом посту Ермак сопровождал Зеленского в международных визитах, принимал участие в переговорах в "нормандском формате", курировал вопросы обмена пленными и отвечал за украинско-американские отношения.

Андрей Ермак и Владимир Зеленский

В 2020 году, после отставки главы ОПУ Андрея Богдана, Андрей Ермак был назначен на его место.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о возможной отставке Богдана появилась 10 февраля.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о отставке Богдана. Подтвердить данные он не смог, однако заявил, что "возможно все".

В сети на новости об "очередном уходе" Богдана отреагировали новыми шутками и мэмами.

Ранее уже появлялась информация об отставке Богдана. 1 августа в сети показали заявление, в котором Богдан якобы попросил освободить его от должности. Вскоре он заявил, что подобные документы подписали все сотрудники ОП и ни о каком увольнении речи не идет.

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