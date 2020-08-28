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Новым главой Черкасщины стал ветеран АТО: представил лично Зеленский

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
5,5 т.
Владимир Зеленский назначил Сергея Сергийчука председателем Черкасской ОГА

Владимир Зеленский назначил Сергея Сергийчука председателем Черкасской ОГА. Сайт президента Украины

Во время рабочего визита в Черкасскую президент Украины Владимир Зеленский лично представил нового главу области Сергея Сергийчука.

Как сообщила пресс-служба украинского лидера, на встрече с представителями бизнеса региона он вручил новому главе Черкасской ОГА служебное удостоверение.

"Мы меняем председателя областной государственной администрации на Черкасщине. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть. Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и президента", – отметил Зеленский.

Со своей стороны Сергийчук поблагодарил главу государства за доверие и пообещал работать на результат. "Буду развивать область, чтобы жизнь Черкасс была лучше. Это и привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической безопасности и медицинской, улучшение качества образования. Это и "Велике будівництво", – сказал новый глава ОГА.

Сергей Сергийчук возглавил Черкасскую область

Сергей Сергийчук возглавил Черкасскую область Сайт президента Украины

Напомним, Сергей Сергийчук родился 22 декабря 1970 года в Киеве в семье служащих. Он является участником боевых действий на Донбассе, имеет жену, сына и дочь.

Чиновник получил высшее техническое и юридическое образование. В частности, в 1994 году Сергийчук окончил Киевское высшее инженерное-радиотехническое училище противовоздушной обороны имени маршала авиации Покрышкина (с 1993 года – Киевский военный институт управления и связи).

В 2000 году он получил квалификацию специалиста права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Сергийчук работал на руководящих должностях в СБУ, Государственной службе специальной связи и защиты информации. Также он был депутатом Днепровского районного совета в городе Киеве, в. о. председателя Днепровской РГА в Киеве и его заместителем. Кроме того, с 2009 по 2018 год Сергийчук имел опыт работы советником в Верховной Раде Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа Зеленский представил также нового председателя Кировоградской области Андрея Назаренко. Президент предостерег Назаренко от повторения истории с его предшественником Андреем Балоней, которого подозревают в получении 1,8 млн грн взятки.

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УкраинаЧеркассыВладимир Зеленский
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