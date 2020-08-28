Новым главой Черкасщины стал ветеран АТО: представил лично Зеленский

Во время рабочего визита в Черкасскую президент Украины Владимир Зеленский лично представил нового главу области Сергея Сергийчука.

Как сообщила пресс-служба украинского лидера, на встрече с представителями бизнеса региона он вручил новому главе Черкасской ОГА служебное удостоверение.

"Мы меняем председателя областной государственной администрации на Черкасщине. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть. Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и президента", – отметил Зеленский.

Со своей стороны Сергийчук поблагодарил главу государства за доверие и пообещал работать на результат. "Буду развивать область, чтобы жизнь Черкасс была лучше. Это и привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической безопасности и медицинской, улучшение качества образования. Это и "Велике будівництво", – сказал новый глава ОГА.

Сергей Сергийчук возглавил Черкасскую область Сайт президента Украины

Напомним, Сергей Сергийчук родился 22 декабря 1970 года в Киеве в семье служащих. Он является участником боевых действий на Донбассе, имеет жену, сына и дочь.

Чиновник получил высшее техническое и юридическое образование. В частности, в 1994 году Сергийчук окончил Киевское высшее инженерное-радиотехническое училище противовоздушной обороны имени маршала авиации Покрышкина (с 1993 года – Киевский военный институт управления и связи).

В 2000 году он получил квалификацию специалиста права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Сергийчук работал на руководящих должностях в СБУ, Государственной службе специальной связи и защиты информации. Также он был депутатом Днепровского районного совета в городе Киеве, в. о. председателя Днепровской РГА в Киеве и его заместителем. Кроме того, с 2009 по 2018 год Сергийчук имел опыт работы советником в Верховной Раде Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа Зеленский представил также нового председателя Кировоградской области Андрея Назаренко. Президент предостерег Назаренко от повторения истории с его предшественником Андреем Балоней, которого подозревают в получении 1,8 млн грн взятки.

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