Новый замглавы ОП получал субсидии, имея многомиллионные доходы – СМИ

Новый заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, имея многомиллионный годовой доход и крупные сбережения, оказался должником за коммунальные услуги из-за того, что получал субсидии.

Об этом говорится в расследовании "Слидства.Инфо". В прошлом году семья Татарова получила доход в 17,5 млн гривен а также задекларировала сотни тысяч долларов, евро и гривен сбережений.

5 августа, когда появился указ президента Владимира Зеленского о назначении бывшего чиновника МВД времен Майдана заместителем руководителя Офиса президента, последний подал декларацию в качестве кандидата на эту должность.

Судя по документу, еще во времена работы в МВД он стал владельцем двух земельных участков в Киевской области совокупной площадью 2,8 тысячи квадратных метров. Также он задекларировал две квартиры, четыре машиноместа и нежилое помещение в Киеве, которые его семья недавно приобрела. В частности, в столичном жилом комплексе бизнес-класса под названием "Парк-холл Горький" от застройщика "Укрбуд" он с 2018 года владеет нежилым помещением более чем на 30 квадратов и двумя парковками. Размещен этот комплекс в центральной части столицы, в Голосеевском районе. Сейчас квадрат жилой площади там продают в среднем по цене от 1,5 до 3 тысяч долларов.

Татаров владеет внедорожником Mercedes-Benz GLS 350 2017 года выпуска. Вместе с семьей он в прошлом году заработал почти 17,5 миллиона гривен, а также имел 400 тыс долларов, 250 тыс евро и 950 тыс гривен сбережений.

При этом, как узнало "Слидство.Инфо", в октябре 2017 года Деснянский районный суд Киева выдал приказ взыскать с Татарова почти 28 тыс гривен в пользу "Киевэнерго" за коммунальные услуги. В апреле 2018 суд отменил этот приказ. Защитница Татарова в суде заявила, что коммунальщики неправильно начисляли задолженность, поскольку у должника была оформлена субсидия. Представителей "Киевэнерго" на том судебном заседании не было.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса Президента Украины Олега Татарова, который будет отвечать за правоохранительный направление.