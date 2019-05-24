Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. В отличие от парламентской кампании-2014, эта будет примечательна свежим трендом: партии готовы сделать ставку не на "новые лица", а на опыт.

Среди конкурентов выделяется "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Пригласив 60-летнего Михаила Бродского, Гриценко не побоялся пойти на эксперимент. Возможно, он окажется самым успешным в его карьере политика, - пишет Дмитрий Почепцов для Корреспондент.

Плюс 150%

Подняв булаву Гаранта над головой, Владимир Зеленский одним махом запустил новый виток политического процесса в Украине. Общественный кризис подталкивает его к досрочным парламентским выборам, в то время как кризис доверия со стороны избирателей требует от участников большой политической игры свежего подхода.

"Свежий" в этом случае не обязательно означает "новый". А уж тем более "молодой". Похоже, мы видим, как в украинской политике рождается новый тренд: часть партий будут привлекать в список узнаваемых лиц с определенным политическим опытом. Они понимают, что конкурировать с политсилой президента "Слуга народа" либо партией Святослава Вакарчука "Голос", которые и будут в первую очередь ассоциироваться с "новыми лидерами", очень сложно.

В частности, эта тенденция прослеживается по одному из фаворитов парламентской гонки – партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Последний, к слову, практически всегда ассоциировался с "новыми лицами" в украинском политикуме. Сложившийся образ незапачканного в коррупционных скандалах военного позволял ему находиться среди лидеров президентской кампании-2019, а перед этим – претендовать на попадание в парламент.

Впрочем, Гриценко ни разу не побеждал. Успехом в его случае можно считать преодоление 5-процентного барьера в Верховную Раду. Пожалуй, самым болезненным оказался провал 2014 года. Весной в качестве кандидата в президенты Гриценко набрал лишь 5,48%. А осенью "Гражданская позиция" провалилась на парламентских выборах: избиратель отдал за политсилу лишь 3,1% от общего числа голосов.

Буквально все социологические опросы гарантировали попадание Анатолия Степановича и его ближайших соратников в Раду. Тогда "Гражданская позиция" справилась с запросом общества на новые лица, пригласив в список молодых специалистов с незапятнанной репутацией. Например, в первую пятерку (кроме самого Гриценко, возглавившего партию) попали Василий Гацько, Марина Соловйова, Олег Деревянко и Виталий Шабунин. Последнему в 2014-м было 30, Гацько - 32, Деревянко – 39. И только Соловйова ощутимо старше – ей исполнилось 53.

Ставка на очевидный запрос людей – на новые, молодые лица - не сработала. Это был провал, после которого политические эксперты прогнозировали Гриценко уход из большой политики. Но Анатолий Степанович смог справиться с давлением и к президентской кампании-2019 собрал команду с другими качествами. Да, в его ближайшем окружении тоже был 30-летний Егор Фирсов, однако основные должности в штабе были отданы на откуп куда более опытным политикам. 60-летний народный депутат-мажоритарщик Виктор Чумак – начальник избирательного штаба. 54-летний Николай Томенко – стратег и ответственный за медиа, то есть, за общение с избирателями. А 51-летний Николай Катеринчук руководил юридическим отделом во время кампании.

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"В плане оргработы Виктор Чумак может усилить Анатолия Степановича. В своем округе Чумак показал, что умеет хорошо организовывать избирательную кампанию. Выборы в масштабах всей страны – это, конечно, другая кампания, но все-таки у него есть понимание технологии выборов. В свою очередь Чумак потенциально выигрывает в плане своих парламентских перспектив", - комментировал тогда политолог Владимир Фесенко.

Привлечение к кампании опытных специалистов позволило Гриценко более правильно выстроить позиционирование в понимании избирателя. Игра в "новые лица" была чужой для человека, официально находившего в статусе пенсионера. И наоборот - раньше Гриценко искусственно избавлялся от своего основного козыря, связанного с опытом в управлении и построении работы на государственной службе.

В 2019-м за Анатолия Степановича было отдано 1,3 млн голосов, тогда как в 2014-м, на парламентских выборах, лишь 489 тысяч. Разница в более чем 150%. Становится понятно, что у Гриценко хорошо изучили запрос украинского общества на "опытных людей", "профессионалов в политике". По сути, мы видим альтернативное предложение избирателю, которого окружают исключительно так называемые новые лица. Вокруг данного посыла и будет строиться избирательная кампания "Гражданской позиции".

Цели Гриценко и Бродского

Быстротечным роспуском Верховной Рады Владимир Зеленский спутал карты многих политиков. Теперь намерения, о которых планировалось объявить после летних каникул, нужно озвучивать как можно скорее. В штабе Анатолия Гриценко тоже готовятся официально представить несколько ключевых решений перед выборами. В частности, речь идет про союз с Михаилом Бродским – известным политиком и бизнесменом, у которого есть успешный опыт реформирования страны. По предварительным данным, которые удалось узнать журналистам, он войдет в первую пятерку списка "Гражданской позиции".

Михаилу Бродскому этой весной исполнилось 60 лет. Опытный политик, владеющий важным медийным активом - новостным изданием "Обозреватель", занимающим первое место по посещаемости в Украине. С 2010 по 2014 год Бродский возглавлял Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. Именно благодаря его инициативам в стране прошло несколько важных решений о дерегуляции.

Информация о партнерских отношения Гриценко и Бродского находила подтверждение из разных источников начиная с конца прошлого года. Самый большой резонанс в Сети вызвало заявление политтехнолога кандидата в Президенты Юлии Тимошенко Михаила Чаплыги, который сказал, что якобы Бродский финансировал кампанию Анатолия Степановича. Впрочем, официальное подтверждение этому не последовало.

В открытом сотрудничестве заинтересованы оба политика – как Гриценко, так и сам Бродский. Последний хочет реанимировать свою успешную карьеру, которая неожиданно оборвалась после Майдана-2014. И наоборот – Гриценко рассматривает Бродского как "магнита" для избирателей. "Бродский чем-то похож на Вадима Рабиновича: невероятная эрудиция, подвешенный язык, колоссальный опыт. По сути, "говорящая голова", человек с "огнем в глазах", который мог бы достойно представлять партию на публичных дискуссиях. У Анатолия Степановича более флегматичная манера, ему сложно варьировать в политогах на ток-шоу. А вот Михаил Юрьевич на публике чувствует себя как рыба в воде", - говорит журналистам ближайший соратник Гриценко, пожелавший остаться не названным.

Перед Бродским будет стоять сразу несколько задач. Главная из них – артикуляция программы на публичных площадках. Но кроме этого, есть и более предметные задачи, связанные с работой в регионах. Так, за политиком во время кампании будут закреплены его родной Киев, а также Черкассы. Там у него высокое влияние среди населения благодаря развитию баскетбольного проекта "Черкасские мавпы".

На президентских выборах Михаил Бродский открыто поддержал Анатолия Гриценко. "Он стратег. Не олигарх. Военный. У него нет бизнеса. Свободно владеет английским языком. У него нет криминального прошлого. Честный. Порядочный. Профессионал. Пунктуальный. Ответственный и с твердым характером", - отмечал особые качества Анатолия Степановича Михаил Юрьевич.

По последним данным социологических опросов, "Гражданская позиция" проходит в Верховную Раду. За нее готовы отдать голоса 5% избирателей. Партия преодолевает проходной барьер, однако риски непопадания в парламент, как и в 2014-м, пока остаются. Над этим как раз и должен поработать Бродский. Пока действующие парламентарии находятся в растерянности после заявления о роспуске Рады, Анатолий Гриценко задал новый тренд. Возможно, самый успешный в его политической карьере.

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