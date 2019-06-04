Новый статус Керченского пролива: раскрыт план Украины на Азове

Украина должна разорвать договор с Россией об Азовском море, чтобы обеспечивать туда беспрепятственный доступ любых кораблей третьих стран.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя планы украинского правительства изменить статус Керченского пролива.

"Первое, что надо было сделать, это денонсировать соглашение о совместном использовании Азовского моря с Российской Федерацией. Такие идеи предлагались еще летом и осенью прошлого года, в частности, тогдашним уполномоченным президента по вопросам Крыма Борисом Бабиным. Но почему-то они не нашли поддержки", – отметил эксперт.

Мусиенко напомнил, что 12 октября 2018 года на заседании СНБО было принято решение подать в Верховную Раду законопроект про внутренние воды Украины, про территориальное море с определением береговой и серединной линии и другие акты.

"После этого должен быть разорван договор о сотрудничестве с Российской Федерацией в Азовском море. И конечно должно быть признание Керченского пролива международным. Согласно нормам международного права, проливы являются свободными для прохода любых кораблей, в том числе кораблей третьих стран. А не дискриминационно, как сейчас, когда мы должны с Россией согласовывать, какие корабли могут пройти в украинские порты", – заявил он.

По словам эксперта, украинским дипломатам и юристам необходимо выполнять свою работу и быть готовыми к сильному противодействию РФ. Тогда Россия "рано или поздно будет вынуждена пойти на уступки и начать выполнять такие решения".

golos.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военных судна и отпустить пленных моряков, захваченных в Керченском проливе.

Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!