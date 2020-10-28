Новый спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу признался, что "много врал и не патриот"

Кирилл Лютый Политика 18:00, 28.10.2020

Новоназначенный советник и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович не считал себя патриотом.

Еще в конце 2017 года Арестович откровенно признался о своем мировозрении, отметив, что "много врал".

Пост из Facebook Арестовича

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