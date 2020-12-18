Новый "слуга" пришел в Раду с часами за $12 тысяч. Фото

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Анатолий Гунько, который недавно победил на довыборах в Верховную Раду в мажоритарном округе №208 в Черниговской области, пришел на заседание парламента с дорогими часами фирмы Breguet.

Как сообщает "Апостроф", стоимость такой модели в интернете составляет $12 тысяч (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Таким образом, нардеп носит часы, которые стоят более 150 прожиточных минимумов в Украине.

Гунько засветил в Раде часы Breguet apostrophe.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября вУкраине провели довыборы в Верховную Раду на 208-м округе. Там баллотировался лидер Радикальной партии Олег Ляшко, но победу получил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.

Гунько – фигурант громкого уголовного дела. Всего полгода назад, 15 мая, суд снял арест с его имущества. Речь идет о возможной краже почти 100 га земли госпредприятия "Радиопередающий центр" в Броварах. По решению следственного судьи, тогда у Гунько арестовали четыре автомобиля и четыре земельных участка в Черниговской области, где он избрался депутатом.

О том, что еще известно о Гунько – читайте в материале OBOZREVATEL.