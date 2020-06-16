Новый 'слуга народа' принял присягу нардепа в Раде

Денис Маслов стал новым нардепом в Раде

Денис Маслов, избранный прошлым летом в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа", принял присягу народного депутата.

Это произошло во время парламентского заседания во вторник, 16 июня. Маслов поставил под присягой свою подпись за трибуной Верховной Рады.

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", – отметил нардеп.

Денис Маслов принял присягу нардепа

Отметим, Маслов попал в парламент вместо Александра Ткаченко, которого избрали министром культуры и информационной политики.

12 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Маслова народным депутатом от партии "Слуга народа", он был №138 в списке.

Что известно о новом нардепе от "Слуги народа"

Денис Маслов – управляющий партнер адвокатского объединения "ЛОУАТЕК". Он также является директором ООО "Авин Трейд" и учредителем ООО "Юридическая фирма" Форца ". Еще экс-судья – член совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины, делегат в Правовой ассамблеи Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области и член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции .

Маслов работал судьей Днепровского райсуда в городе Каменское Днепропетровской области. Кроме этого, занимал руководящие должности в юридических компаниях.

Он окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им. О. Гончара. Также имеет второе высшее образование по специальности "Банковское дело".

В информации о себе на сайте Ассоциации юристов Украины Денис Маслов указал, что еще "с детства мечтал стать президентом нашей страны, по сей день (досье юриста датировано 2019 годом. – Ред.) мечта остается неизменной". Также он признался, что уволился с работы в райсуде Каменского по собственному желанию, поскольку имел большие амбиции: "стремился стать частью команды, которая введет значительные изменения в стране, в частности, в судебной сфере".

Как сообщал OBOZREVATEL: