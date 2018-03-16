Новый референдум в Крыму: в чем уловка предложения Собчак

Предложение кандидата в президенты России Ксении Собчак провести в аннексированном Крыму очередной референдум по определению статуса полуострова является откровенной манипуляцией с ее стороны.

Об этом в эфире ObozTV заявил юрист Александр Климчук.

"Сама мысль о проведении такого референдума нелогична. "Хотите ли вы стать независимыми?" как прозвучал вопрос. Вопрос этот РФ уже озвучивала. Они провели референдум и сказали, что "мы сами по себе, а теперь присоединяемся к РФ". Собчак снова это говорит", - отметил он.

Также Климчук подчеркнул, что и псевдореферендум четыре года назад тоже проводился в нарушение законодательства.

"На то время это нарушало и законодательство Украины, и Конституцию АР Крыма. Такой референдум нельзя было проводить. Там ведь манипуляция, что Крым мог самоопределиться", - добавил юрист.

Кроме того, он согласен с тем, что подобные заявления Собчак дают основания украинским властям не предоставлять ей разрешения на посещение полуострова.

"Я считаю это возможным. В связи с тем, что она говорит о проведении референдума по законам РФ. Значит, она признает юрисдикцию РФ в Крыму", - резюмировал Климчук.

Как ранее сообщал "Обозреватель", определение статуса Крыма как национальной автономии крымскотатарского народа в Конституции Украины не может быть прецедентом для других этносов в Украине.