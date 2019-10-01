Новый референдум для Крыма? Бирюков заявил об опасности переговоров с Россией

На переговорах лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) якобы может быть поднят вопрос повторного референдума в аннексированном РФ Крыму.

Такое мнение на странице в Facebook высказал советник пятого президента Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков. Он написал, что на оккупированный полуостров для этого могут приехать наблюдатели.

"Вот тогда все закончится. И международная поддержка, и санкции... и Украина", – считает он.

Зеленский и Путин Ракурс

Отметим, Украина, Германия и Франция настаивают на проведении встречи "нормандской четверки" в ближайшее время. Более детально о том, что будет обсуждаться на переговорах, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".

Он подчеркнул, что "красные линии" касательно Донбасса Украина не перейдет и капитуляции ВСУ не будет.

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