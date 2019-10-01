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1 октября • обновлено в 23:47
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Новый референдум для Крыма? Бирюков заявил об опасности переговоров с Россией

1.1т Читать материал на украинском

На переговорах лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) якобы может быть поднят вопрос повторного референдума в аннексированном РФ Крыму.

Такое мнение на странице в Facebook высказал советник пятого президента Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков. Он написал, что на оккупированный полуостров для этого могут приехать наблюдатели.

"Вот тогда все закончится. И международная поддержка, и санкции... и Украина", – считает он.

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Отметим, Украина, Германия и Франция настаивают на проведении встречи "нормандской четверки" в ближайшее время. Более детально о том, что будет обсуждаться на переговорах, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".

Он подчеркнул, что "красные линии" касательно Донбасса Украина не перейдет и капитуляции ВСУ не будет.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Референдум в Крыму Российско-украинский конфликт
Персона
Юрий Бирюков
Место
Украина
Теги
нормандский формат Крым Новости Крыма
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым Украина! зеленского на зону
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руденко евгений
руденко евгений
Кожедуб ruslan, давно был в Крыму?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленскому нужно бежать в ростов
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Антошин Денис
Антошин Денис
Путин сказал, что вопрос по Крыму закрыт, и в Европе это понимают. А если случилось бы чудо и договорились бы провести там заново референдум под наблюдением западных институтов на условиях отмены санкций в отношении полуострова в случае примерного повторения результата, то это было бы интересно
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