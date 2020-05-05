"Слуга народа" из ТКГ озвучил условия проведения выборов в ОРДЛО

Местные выборы на оккупированной территории Донбасса могут состояться только после восстановления контроля Украины над ними.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил новый представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин.

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"Наше желание достичь именно такого результата (проведения выборов). И для того, чтобы не тратить время на переход от каких-то договоренностей на уровне представителей в ТКГ, и потом поднимать их на уровень Кабмина и Верховной Рады, мы готовы сейчас включиться в эту работу. Но, безусловно, не может быть выборов по украинскому законодательству на территории, которая неподконтрольна Украине", – уточнил он.

По словам Костина, без получения контроля над ОРДЛО, границей и без вывода войск провести выборы по украинским законам невозможно.

"Эти вопросы взаимосвязаны, и именно поэтому разные подгруппы и работают каждая со своей сферой, но у нас будет четкая координация и на уровне главы делегации и его заместителей", – отметил представитель Украины.

Он добавил, что уже после легитимных и демократических выборов можно будет идти по пути дальнейшей реинтеграции Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Ермак надеется, что выборы на оккупированном Донбассе пройдут в октябре 2020 года, одновременно с выборами в других городах Украины.