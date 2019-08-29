Новый Кабмин экстренно собирают на первое заседание: что известно

Новый состав Кабинета министров Украины, за который в четверг, 29 августа, проголосовала Верховная Рада, в этот же день проведет первое заседание.

Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает "Украинская правда".

Отмечается, что сразу же после назначения новых министров они направились в здание Кабмина.

Новый Кабмин экстренно собирают на первое заседание

Что станет темой обсуждения на их первой встрече – пока неизвестно. Не будет также и трансляции заседания.

Ранее OBOZREVATEL писал, чем известны люди, которые получили должности в новом правительстве.

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