Новый Избирательный кодекс: нардепов призвали не гнаться за хайпом

Если депутаты Верховной Рады Украины погонятся за "хайпом" и во время рассмотрения проекта нового Избирательного кодекса начнут вносить правки на ходу – принятые законы могут оказаться недееспособными.

Такое предупреждение сделал эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ (ЦППР), юрист Богдан Бондаренко в эфире ObozTV.

По мнению эксперта, с точки зрения PR депутатам нынешнего 8-го созыва стоило бы принять Избирательный кодекс до конца своей каденции.

"Просто в чем риск: они могут погнаться за самим фактом принятия нового избирательного закона, а что там будет в середине…", – отметил он.

Бондаренко объяснил, что Избирательный кодекс – это целый сборник законов, которые регулируют не только парламентские, но и местные выборы, а также выборы президента Украины и деятельность Центральной избирательной комиссии.

"Если они начнут на бегу менять очень сложную модель Избирательного кодекса – есть вероятность, что в конце мы получим недееспособный закон. В погоне за хайпом можно потерять больше, чем получить", – предостерег юрист.

Он обратил внимание на то, что проект Кодекса – сложный и скрупулезно составленный текст.

"Рабочая группа долго над ним работала. Насколько мне известно, комитет утвердил именно тот проект, который она подготовила. Были какие-то детали и замечания. Но если депутаты проголосуют ровно за идею, которая была заложена, и не будут "выбивать" поправки на ходу – это будет более позитивно", – уверен Бондаренко.

Кроме того, по его словам, с помощью правок любая фракция при желании может заблокировать принятие Избирательного кодекса.

"Там около 4700 правок. Если кто-то захочет заблокировать процесс, он будет ставить каждую свою правку на голосование, т.е. по 3 минуты на правке может забирать. И в принципе это не даст возможности парламенту принять новый Избирательный кодекс. Если будет другая позиция – есть вероятность, что эти правки пройдут быстрее", – рассказал эксперт.

Верховная Рада Украины twitter.com/verkhovna_rada

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада планирует приступить к рассмотрению поправок ко второму чтению проекта Избирательного кодекса (№3112-1) на пленарном заседании в четверг, 6 июня.

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