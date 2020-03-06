Новый глава Минздрава Илья Емец продолжит оперировать, несмотря на должность в Кабмине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в программе "Право на власть" на 1+1. Он подчеркнул, что этом законно.

"Мы договорились, что Илья Николаевич продолжит свою медицинскую практику, совмещая со своими обязанностями министра. Закон это позволяет, медицинская практика это позволяет", – отметил Шмыгаль.

Он добавил, что медреформа в Украине завершена на 80% и продолжится.

"Нужно завершать реформу. Вопрос, как ее завершать, очень важный вопрос. Эта реформа имеет цель завершиться успехом и для врача, и для пациента", – отметил премьер.

Новый глава Минздрава продолжит оперировать детей Київська міська рада

Как сообщал OBOZREVATEL, Илья Емец – кардиохирург и заслуженный врач Украины. Он первым в Украине начал успешно оперировать новорожденных со сложными пороками сердца, внедрять в практику пластические операции на клапанах сердца без использования искусственных протезов.

Назначен на должность Емец был 4 марта.

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