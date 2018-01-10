Новый глава МИД Польши выступил с заявлением о проблемах с Украиной

Новый глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Польши.

Свои первые телефонные разговоры на должности Яцек Чапутович провел с главами МИД Венгрии (по просьбе Будапешта) и Украины.

"Министр Чапутович подтвердил приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать европейские устремления Украины", - следует из сообщения.

"Во время разговора он также выразил надежду на скорейшее разрешение проблемных исторических вопросов в отношениях Польши и Украины", - добавили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал "Обозреватель", новый премьер Польши Матеуш Моравецкий в первый же день утверждения в должности главы кабинета министров отличился заявлением о "геноциде на Волыни".