Новый глава ГБР Сухачев уличен в скандале: не сдал тесты и после увольнения отсудил 1,1млн

Алексей Титофф Политика 11:26, 22.09.2020 Обновлено: 11:55, 22.09.2020

Назначенный исполняющим обязанности главы ГБР Алексей Сухачев провалил аттестацию и был уволен из Генпрокуратуры Украины.

Об этом в Facebook сообщила сотрудница пресс-службы бюро Ирина Винокурова.

"Знакомьтесь – новый и.о. директора ГБР – Алексей Сухачев. Доктор юридических наук. До декабря 2019 года он работал в ГПУ, но провалил аттестацию. Доктор наук не смог сдать прокурорские тесты и был уволен! Об этом можно прочитать в решении суда. Проходной бал – 70. А он набрал всего 61", – написала она.

Решение админсуда Киева
Скриншот

Винокурова сообщила, что после Сухачев обратился в Окружной административный суд Киева, который восстановил в должности прокурора и еще присудил ему 1,1 млн грн компенсации.

Скриншот

"У меня вопрос: а как он тесты в ГБР сдал? Они легче чем прокурорские? Или в ГБР не было тестов на знание законодательства? Или за эти полгода доктор наук подтянул знания?" – негодовала она.

Скриншот
Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известно об Алексее Сухачеве, который стал новым исполняющим обязанности директора ГБР.

Комментировать
Политика

Смотрите также

"Слуга народа" поздравила избирателей "партийной Богородицей". Фото конфуза

Каждый украинец отдаст 16 тысяч на госдолг: сюрпризы бюджета-2021

В ЕС признали Лукашенко незаконным президентом Беларуси

Відповідь Фокіну: при русифікації нікого не питали, а розстрілювали тих, хто проти

В Украине заработал российский Wildberies с футболками с Путиным и Крымским мостом. Фото