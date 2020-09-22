Новый глава ГБР Сухачев уличен в скандале: не сдал тесты и после увольнения отсудил 1,1млн

Назначенный исполняющим обязанности главы ГБР Алексей Сухачев провалил аттестацию и был уволен из Генпрокуратуры Украины.

Об этом в Facebook сообщила сотрудница пресс-службы бюро Ирина Винокурова.

"Знакомьтесь – новый и.о. директора ГБР – Алексей Сухачев. Доктор юридических наук. До декабря 2019 года он работал в ГПУ, но провалил аттестацию. Доктор наук не смог сдать прокурорские тесты и был уволен! Об этом можно прочитать в решении суда. Проходной бал – 70. А он набрал всего 61", – написала она.

Решение админсуда Киева Скриншот

Винокурова сообщила, что после Сухачев обратился в Окружной административный суд Киева, который восстановил в должности прокурора и еще присудил ему 1,1 млн грн компенсации.

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"У меня вопрос: а как он тесты в ГБР сдал? Они легче чем прокурорские? Или в ГБР не было тестов на знание законодательства? Или за эти полгода доктор наук подтянул знания?" – негодовала она.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известно об Алексее Сухачеве, который стал новым исполняющим обязанности директора ГБР.