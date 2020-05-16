Новый формат "Минска": у Зеленского определились с представителями ОРДЛО

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на следующей встрече Трехсторонней контактной группы в качестве "представителей Донбасса" будут приглашены переселенцы из Луганска и Донецка, которые сейчас проживают на подконтрольных Украине территориях.

Об этом он рассказал на встрече с послами G7 и главой Представительства Европейского Союза в Украине, сказано на сайте президента. По словам Ермака, они "положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований".

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, которые не убивали наших воинов, не имеющие отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", – сказал он.

Ермак отметил, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в Минском процессе. Он также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Документы, подтверждающие это, опубликовало издание ZN.UA.

Ермак 13 марта подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

Однако он заверил, что в новый орган якобы войдут только мирные представители оккупированных территорий и речи о признании террористических "Л/ДНР" нет.