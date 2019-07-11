Досрочные выборы в Раду: появились первые фото бюллетеней

Избирательные бюллетени для внеочередных выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, будут иметь оригинальный дизайн.

"Здесь такое стилизованное изображение здания Верховной Рады. Такого дизайна на бюллетени еще не было. Это очень современный дизайн, который отличается от того, который был на прошлых выборах", – сказала во время брифинга глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Бюллетени в многомандатном избирательном округе будут размером 200 на 600 мм и в них будут указаны названия 22 политических партий. Бюллетени в одномандатных избирательных округах будут разного размера из-за разного количества кандидатов.

Директор полиграфического комбината "Украина" Юрий Онищенко на брифинге в четверг в Киеве сообщил, что предприятие напечатало для внеочередных выборов народных депутатов, запланированных на 21 июля, 53 млн 500 тысяч избирательных бюллетеней.

Он добавил, что на данный момент уже изготовлено 84% бюллетеней от общего заказа.

ЦИК показала бюллетени Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьевку партий на внеочередные выборы в Верховную Раду

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