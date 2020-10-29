Новые выборы мэра Борисполя могут состояться в январе – "Опора"

Новые выборы мэра Борисполя после смерти городского головы Анатолия Федорчука могут состояться в январе 2021 года.

Как сообщает "РБК-Украина", председатель гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что территориальная избирательная комиссия объявит результаты местных выборов в Борисполе до 6 ноября.

Потом еще несколько дней будут принимать решения об объявлении повторных выборов.

"День голосования может приходиться на январь", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Борисполя Анатолий Федорчук скончался 28 октября от осложнений, вызванных коронавирусом. Он был лидером избирательной гонки на пост главы Бориспольской ОТГ.

Федорчуку было 60 лет. 26 ноября ему бы исполнился 61 год.