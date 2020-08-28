Когда Украина сможет вступить в Евросоюз? Власти назвали новые условия и обозримые сроки

Президент Владимир Зеленский призвал лидеров стран ЕС уточнить условия вступления Украины в Евросоюз. По его мнению, Европе следует более точно формулировать, чего ждут от украинцев на их европейском пути, ну а стоит ли вступать в Союз – они решат сами.

Вместе с тем, выполнение Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС сбавило темп. За последний год в Кабмине три раза меняли вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. А в парламенте говорят о проектах, которые прямо противоречат европейскому законодательству. Эксперты прогнозируют, что вступить в Евросоюз Украине удастся не ранее чем через десятилетие. Как страна готовится стать полноправным членом ЕС, читайте в материале OBOZREVATEL.

Полноправное членство

Заявление о дефиците сотрудничества с Европейским союзом прозвучало от президента еще в июне. "Нынешнего формата недостаточно", – подчеркнул тогда Зеленский на встрече с лидерами стран Восточного партнерства, выступив с требованием предоставить полноправное членство в ЕС. Сегодня, на вопрос сохраняет ли Европа дистанцию, он признает, что европейцы не уверены на 100%.

"Я думаю, для украинцев важна стопроцентная четкая позиция Европы по Украине. И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как им действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС", – заявил Зеленский в интервью Euronews.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что говорить о сроках вступления пока слишком рано. "Следует ориентироваться скорее на десятилетие, чем на два года. Потому что мы слишком отстаем от развития, к которому стремимся", – рассказала она OBOZREVATEL, отметив, что раньше получить полноправное членство навряд ли удастся.

Президент считает, что Украина должна стать страной, которую ЕС хочет видеть в своем составе

Интересна позиция президента о том, что Украина просто должна стать такой страной, которую ЕС хотел бы видеть в своем составе, а украинцы уже определятся: вступать или нет.

Наше дальнейшее сближение с ЕС оценила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, мы сегодня четко направлены интегрироваться во внутренний рынок Евросоюза, при этом условия и формат будут продиктованы не Европой.

"Первым элементом будет саммит в октябре, на котором станет понятно, готовы ли в ЕС к диалогу с Украиной в предлагаемом нами формате. То есть, только на тех условиях, которые учитывают амбиции и интересы Украины при формировании дальнейших политик, в т.ч. таких новых как зеленый курс, цифровой рынок, сотрудничество с региональными программами и тому подобное. Наша позиция четкая: интеграция Украины во внутренний рынок ЕС", – рассказала она в комментарии OBOZREVATEL.

Соглашение об ассоциации

Говоря о членстве в ЕС, Зеленский не упомянул условий выполнения Соглашения об ассоциации, хотя именно этот документ диктует условия углубления отношений Украины с Союзом.

Документ выполняется с 2017-го, три с половиной года. За это время Офис евроинтеграции ежегодно презентует процент выполнения пунктов соглашения. Но как пояснила Стефанишина, одной его имплементации мало.

Европейские лидеры должны предоставить Украине пошаговый план получения членства в ЕС

"Это будет важный практический шаг к интеграции с ЕС на уровне государств-членов. Пока что мы в основном выполняем "домашнюю работу", – говорит она.

По мнению Клипуш-Цинцадзе, Украине следует обратить внимание на опыт стран, которые вступили в ЕС за последние 10 лет, и и соответствовать т.н. копенгагенским критериям. Но пока многие законопроекты нарушают соглашение, путь будет долгим.

"Соглашение об ассоциации дает возможность существенно подтянуться с нормами и правилами, которые работают в ЕС, для того, чтобы дальше уже стремиться выполнять "копенгагенские критерии". Нельзя говорить о сроках, когда не выполняются обязательства в рамках соглашения. Если бы в ВР не регистрировались инициативы, которые нарушают соглашение и европейские подходы, тогда можно было бы говорить о реальных терминах", – рассказала чиновница.

В Офисе президента считают, что украинцы сами решат вступать ли государству в ЕС

Эксперты также указывают, что продуктивному пути к членству не способствуют частые кадровые перестановки в Кабинете министров. Сегодня направлением евроинтеграции руководит уже четвертый дипломат по счету. До августа 2019-го должность вице-премьера по евроинтеграции занимала Иванна Климпуш-Цинцадзе, которую после выборов президента заменил Дмитрий Кулеба. С марта 2020 года главным евроинтегратором стал экс-глава МИД Вадим Пристайко, а уже с июня – Ольга Стефанишина.