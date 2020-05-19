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19 мая • обновлено в 18:20
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Новые переговоры по Донбассу состоятся в Берлине: стала известна дата

3.4т
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с официальным визитом планирует посетить Берлин, чтобы провести переговоры по Донбассу.

Встреча запланирована на 2 июня, ее также посетит руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что основной темой визита станут вопросы урегулирования ситуации на оккупированных территориях Донбасса, а также изменение состава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и оживление ее работы.

Кулеба и Ермак поедут в Берлин на переговоры по Донбассу

Кулеба и Ермак поедут в Берлин на переговоры по Донбассу

В частности, глава украинского МИД встретиться со своим немецким коллегой Гайко Маасом и советником канцлера Яном Гекером.

Также подчеркивается, что вместе с Дмитрием Кулебой в Берлин поедет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Отметим, что на прошлой неделе он анонсировал продолжение во время такой встречи консультации по повышению эффективности работы нормандского формата.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что на следующей встрече Трехсторонней контактной группы как "представители Донбасса" будут приглашены переселенцы из Луганска и Донецка, которые сейчас проживают на подконтрольных Украине территориях.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Дмитрий Кулеба Андрей Ермак
Место
Украина
Теги
переговоры по Донбассу Министерство иностранных дел Украины Офис президента
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