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"Новые лица" в украинской политике: Юсов назвал важный нюанс

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Украинским избирателям, которые связывают надежды на перемены в стране с "новыми лицами" в политике, надо обращать внимание также на опыт и жизненный путь кандидатов в нардепы.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский политик и общественный деятель Андрей Юсов.

"Когда мы говорим про молодость – это только возраст, но не всегда профессионализм, патриотизм, порядочность и другие вещи. Олесь Довгий – достаточно молодой парень, как и много других, но вряд ли его можно назвать новым политиком", – отметил общественный деятель.

"Когда мы говорим о новых политиках – это те люди, которые успешно уже реализовались в какой-то другой сфере, и независимо от возраста изъявили желание приложить усилия и быть полезными для своей общины, города, страны", – добавил он.

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По словам Юсова, для Европы является абсолютной нормой, когда новый политик – это "человек за 40, за 50, а иногда даже за 60 лет".

На вопрос, могут ли изменить ситуацию в стране люди, родившиеся в 90-х годах, политик ответил: "Это совсем не панацея. Потому что хотя эти люди не знают, что такое советская власть и советские репрессии, эти люди могут знать, что такое гаишник-взяточник, как решать вопросы в прокуратуре или как сдавать за деньги сессию".

При этом Юсов считает, что "у каждого поколения свои социальные практики, и в каждом поколении есть свои достойные и честные люди".

"У нас есть как моральный авторитет пример диссидентов, которые смогли поднять в Советском Союзе планку для всего мира и показать, какими должны быть люди, какими должны быть настоящие граждане. Несомненно, и в 90-х были такие честные порядочные люди. Тут только возраст и автоматическая замена нам ничего не гарантирует. Только опыт и жизненный путь", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Юсов рассказал, кому выгодна низкая явка на выборах в Верховную Раду.

Об этом и многом другом смотрите подробнее в программе The Guest на ObozTV.

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Персона
Андрей Юсов
Место
Украина
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