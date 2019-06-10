"Остановим проект "Малороссия": с кем Порошенко идет в Раду

Обновленная партия 5-го президента Украины Петра Порошенко “Европейская Солидарность”, как и обещала, пойдет в Верховную Раду с рядом новых лиц. При этом присутствуют в топе списка и опытные политики.

Кого поведет на выборы Порошенко и что известно о членах партии “ЕС” – в материале OBOZREVATEL.

Кто входит в первую десятку

Первым в списке идет 5-й президент Украины Петр Порошенко. Несмотря на поражение на прошлых выборах, предыдущий глава государства решил продолжить свою политическую карьеру. На этот раз уже в амплуа главы проевропейской партии.

"Мы — защитники Украины. Мы защитники реформ, европейского выбора нашего государства. Мы защитим созданную нашими усилиями армию. И украинские песни, и квоты на радио и телевидение. Мы защитим безвиз, децентрализацию, все, что мы сделали. И это наша первая совместная задача", — заявил во время партийного съезда Порошенко.

На съезде в комментарии журналистам он заявил, что готов возглавить Кабинет министров, если его политсила одержит победу на внеочередных выборах в парламент.

Команда "ЕС"

Далее идет Андрей Парубий — председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016-го по 21 мая 2019 года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (27 февраля — 7 августа 2014 года). Первый заместитель председателя Верховной рады Украины (с 4 декабря 2014 по 14 апреля 2016 года). Народный депутат Украины (с 25 декабря 2007 года).

Андрей Парубий

Во время презентации политической силы Парубий призвал сограждан не забывать об уже достигнутых победах и напомнил о том, как важно бороться с реваншистами, пытающимися вернуть Украину под рабское ярмо Москвы.

Ирина Геращенко — первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016-го по 21 мая 2019 года. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов. Заслуженный журналист Украины. Награждена орденом княгини Ольги.

"Наша партия не боится называть вещи своими именами. Россия — агрессор. Путин — автор агрессии против Украины. Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО. Привести ее в евроатлантические структуры может только профессиональная, сильная, патриотическая команда. Остановили проект "Новороссия". Должны сегодня остановить проект "Малороссия", — заявила она на съезде.

Ирина Геращенко

Михаил Забродский – украинский военачальник. Командующий Высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины с марта 2015 года (с 2017 года — Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины). Герой Украины (2014 год), генерал-лейтенант (2016 год). С ноября 2017-го по март 2018 года — командующий силами АТО, задействованными в вооруженном конфликте на Донбассе.

Михаил Забродский

Он планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Также под его руководством бойцы 95-й бригады принимали участие в боях за гору Карачун, Славянск, Краматорск, совершали рейды по тылам противника и проводили множество других успешных боевых операций.

"Мы четко осознали: наше место только в семье, в семье европейских народов. Мы уже заплатили жизнью и здоровьем тысяч, пожалуй, лучших сыновей и дочерей Украины, и позволить кому-либо в угоду политическим амбициям изменить курс — это значит прежде всего предать память о них", — заявил он на съезде.

София Федина — украинская певица и телеведущая, активный общественный деятель (член Президиума Всемирной федерации украинских лемковских объединений, политолог-международник. Кандидат политических наук (специализация: международные отношения и дипломатическая служба). Доцент кафедры международных отношений и дипломатической службы Львовского национального университета имени Ивана Франко. С марта 2014-го — волонтер АТО/ООС.

София Федина

Мустафа Джемилев – украинский правозащитник и политический деятель, один из лидеров крымскотатарского национального движения, председатель Меджлиса крымскотатарского народа в 1991— 2013 годах. Народный депутат Украины III, IV, V, VI, VII и VIII созывов.

Мустафа Джемилев

Во время захвата Крыма в 2014 году Джемилев поддержал территориальную целостность Украины и не признал референдум о статусе Крыма. В конце 2015 года выступил одним из организаторов блокады полуострова.

Яна Зинкевич — украинский доброволец-медик. Начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской Добровольческой Армии. Командир медицинского батальона "Госпитальеры". В команде она займется делами ветеранов.

“Реванш заключается не только в войне или антиукраинских законах, он может быть даже в дискриминации. Вы знаете, что ветеранов не берут на работу, потому что они ветераны. Это также касается людей с инвалидностью. Или дискриминация женщин”, — заявила она в рамках съезда.

Яна Зинкевич

Олег Синютка — глава Львовской областной госадминистрации. После окончания президентского срока Петра Порошенко 22 апреля 2019 года объявил об отставке.

Именно благодаря Синютке Порошенко получил наивысший результат во Львовской области — 64%. Это, по сути, единственный регион, поддержавший во втором туре действующего на тот момент президента.

Олег Синютка

Ахтем Чийгоз — украинский крымскотатарский политик, политзаключенный. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (с 2008 года), председатель Бахчисарайского регионального меджлиса, депутат Бахчисарайского районного совета.

Ахтем Чийгоз

Иванна Климпуш-Цинцадзе – украинский общественный деятель, политик. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 2016 года), народный депутат Украины VIII созыва.

Иванна Климпуш-Цинцадзе

Какие у партии принципы и рейтинг

"Наша партия идет на выборы, чтобы Украина продолжала движение в направлении членства в ЕС и НАТО, чтобы не допустить российского реванша, защищать фундамент украинской государственности", – охарактеризовал цель политической силы Петр Порошенко во время недавнего съезда.

Также, по словам Петра Порошенко, на практике партия будет отстаивать принцип равенства мужчин и женщин. При этом политическая сила официально присоединилась к семье Европейской народной партии. Это крупнейшая политическая сила Европы, на прошедших выборах в Европейский Парламент она взяла наибольшее количество голосов избирателей.

В целом “ЕС” будет отстаивать проевропейские идеи, продолжать риторику бывшей партии БПП, но уже с обновленной командой из новых лиц. По данным последней социологии, ЕС имеет все шансы “войти” в новый состав парламент. Она получила бы поддержку 5,4% украинцев (5,8% среди тех, кто собирается голосовать и 8,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором).

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