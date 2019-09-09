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10 сентября • обновлено в 06:30
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Новые функции и кадры: у Зеленского раскрыли планы по реформе Генпрокуратуры

3.1т Читать материал на украинском

Офис Генерального прокурора будет отдельной от Генпрокуратуры структурой, значительно меньше по функциям и кадровой численности.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает УНН. Уточняется, что Офис будет обеспечивать работу главы ГПУ.

"Это будет совсем другая структура, она будет значительно меньше по своим функциям и, соответственно, по кадровой численности. Поскольку это будут другие совсем функции, которые должны будут обеспечить, в первую очередь работу Генерального прокурора, то, согласно этих новых функций, мы и изменили название", – сказал Рябошапка.

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Напомним, недавно стало известно, что областные ячейки Генпрокуратуры также будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные – в окружные прокуратуры. Реформирование ГПУ повлечет "чистку" всех кадров.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

facebook.com/rouslan.riaboshapka

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Темы
Реформы Зеленского Реформы в Украине
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
Генеральная прокуратура Украины политика
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