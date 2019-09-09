Новые функции и кадры: у Зеленского раскрыли планы по реформе Генпрокуратуры

Офис Генерального прокурора будет отдельной от Генпрокуратуры структурой, значительно меньше по функциям и кадровой численности.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает УНН. Уточняется, что Офис будет обеспечивать работу главы ГПУ.

"Это будет совсем другая структура, она будет значительно меньше по своим функциям и, соответственно, по кадровой численности. Поскольку это будут другие совсем функции, которые должны будут обеспечить, в первую очередь работу Генерального прокурора, то, согласно этих новых функций, мы и изменили название", – сказал Рябошапка.

ГПУ Коллаж

Напомним, недавно стало известно, что областные ячейки Генпрокуратуры также будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные – в окружные прокуратуры. Реформирование ГПУ повлечет "чистку" всех кадров.

Руслан Рябошапка facebook.com/rouslan.riaboshapka

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

Виталий Касько был назначен первым заместителем генерального прокурора Украины.

Руслан Рябошапка одной из главных задач ГПУ назвал регулярное привлечение к ответственности топ-чиновников.

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