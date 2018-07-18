Директор НАБУ Сытник отчаянно борется против антикоррупционного прокурора Холодницкого. Холодницкий - против Сытника. Интеллектуал Кива поддерживает Сытника в его борьбе с Холодницким, а мужественный Шабунин горой стоИт за Холодницкого против "запроданца" Сытника.

Ну, или наоборот. Какая хр@н разница, кто там за кого.

Далее. Юрий Витальевич борется со обоими, а так же со своим подчиненным Горбатюком, который, в свою очередь обвиняет своего патрона в зраде.

Глава СБУ Грицак в этой схватке поддерживает исключительно Юрия Витальевича, а Арсен Борисович вообще выказывает нейтралитет.

Не царское это дело учавствовать в мелких разборках. Он - над схваткой. Однако, когда "неизвестные" в присутствии полиции громят офис НАБУ, Арсен Борисович встаёт на защиту. Сначала, на защиту НАБУ от "неизвестных", а затем на защиту "неизвестных" от НАБУ.

Ну, или наоборот. Не важно.

Новости Відкритий лист до керівника САП Назара Холодницького

И только главные коррупционеры страны ни с кем из них борются. Скорее, наоборот, переживают за них и поддерживают каждого. Они им дороги как родные. Где ещё таких борцов с коррупцией найдёшь. Они монстры! Их беречь надо... Молоко за вредность давать...Можно даже на профилактический осмотр к Ульяне отправлять. Ежеквартально. Для поддержания, так сказать, тонуса борьбы....

Доброе утро, страна! Доброго здравия Вам и трезвости ума! Улыбнитесь, мы с ними обязательно справимся....